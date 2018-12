Пьяный парень на угнанной машине протаранил шесть автомобилей во дворе многоэтажки в Краснодаре

View this post on Instagram

Водитель «Жигулей» в состоянии АО минувшей ночью устроил гонки с препятствиями на ул. Героя Яцкова. - Соревновался он сам с собой, в итоге оказались повреждены с десяток припаркованных машин. . Потом «Жигуль» заглох, "гонщик" попытался скрыться огородами, но заблудился в новостройках.. - Владельцы поврежденных авто быстренько проснулись, поймали неадеквата и сдали в руки вызванной полиции. . Ущерб подсчитывается, виновник трезвеет. . Видео: @manah_doc