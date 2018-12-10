Пьяный парень на угнанной машине протаранил шесть автомобилей во дворе многоэтажки в Краснодаре

Краснодарский край

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В поселке Калинино Краснодара в ночь на 10 декабря задержали пьяного мужчину, который угнал машину и устроил столкновение шести автомобилей

В полицию обратились жители Краснодара, которые рассказали, что во дворе дома по улице Героя Яцкова водитель ВАЗ-2106 протаранил шесть припаркованных машин, после чего бросил автомобиль и скрылся.

Прибывшие на место полицейские задержали предполагаемого злоумышленника в соседнем дворе. Выяснилось, что парень разбил боковое стекло припаркованной легковушки и завел двигатель замыканием электропроводки. Во время движения он не справился с управлением и врезался в другие машины.

Задержанным оказался 21-летний ранее судимый за кражу, грабеж и угон уроженец Карачаево-Черкесии, он был пьян. Парень освободился из колонии несколько месяцев назад, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Водитель «Жигулей» в состоянии АО минувшей ночью устроил гонки с препятствиями на ул. Героя Яцкова. - Соревновался он сам с собой, в итоге оказались повреждены с десяток припаркованных машин. . Потом «Жигуль» заглох, "гонщик" попытался скрыться огородами, но заблудился в новостройках.. - Владельцы поврежденных авто быстренько проснулись, поймали неадеквата и сдали в руки вызванной полиции. . Ущерб подсчитывается, виновник трезвеет. . Видео: @manah_doc

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