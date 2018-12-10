В Краснодаре нашли тело женщины возле многоэтажки

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Циолковского 9 декабря девушка выпала с верхних этажей многоэтажного дома

Очевидцы обнаружили тело погибшей возле 16-этажного дома в 14:00 и вызвали скорую помощь и полицию. Медики установили, что женщина погибла от падения с высоты.

Личность девушки и ее возраст до сих пор не установлены, при ней не было документов. Также пока непонятно, с какого именно этажа выпала погибшая. Специалисты сняли ее отпечатки, назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизу. Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Георгий Симонов.

Краснодар Следственный комитет смерть
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