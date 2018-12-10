В лимане на западе Крыма нашли тело местного жителя

Крым

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В Сакском районе Крыма 9 декабря спасатели вытащили из лимана тело мужчины

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму рассказали, что погибшего нашли в лимане между поселками Штормовое и Поповка. Службы экстренного реагирования достали тело из воды и передали полицейским.

Погибшим оказался 39-летний местный житель. В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты, сообщает РИА «Новости».

МЧС смерть
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В лимане на западе Крыма нашли тело местного жителя

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