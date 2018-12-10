Застройщики похитили деньги у 700 дольщиков жилья в Краснодаре

В Краснодарском крае троих мужчин обвиняют в хищении денег более чем у 700 дольщиков

По версии следствия, 34-летний, 35-летний и 45-летний жители Кубани купили земельные участки с разрешениями на строительство многоквартирных домов. В течение четырех лет они привлекали жителей Краснодарского края, Адыгеи и других регионов России к долевому участию в строительстве трех ЖК в столице Кубани.

Основную часть полученных денег злоумышленники переводили на счет подконтрольной им фирме генподрядчика в качестве оплаты за строительно-монтажные работы. Позже они похитили все средства. В результате более 700 дольщикам был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении застройщиков возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Материалы дела направили в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.