В Краснодаре в гараже нашли тело повешенного мужчины

В Краснодаре на Ростовском шоссе 8 декабря обнаружили повешенного мужчину

По данным следствия, 36-летний житель Павловского района работал на стройке в НСТ «Механизатор» на Ростовском шоссе. Тело мужчины нашли в недостроенном гараже на территории садового товарищества.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.