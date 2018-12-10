В Краснодаре в гараже нашли тело повешенного мужчины

Краснодарский край

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В Краснодаре на Ростовском шоссе 8 декабря обнаружили повешенного мужчину

По данным следствия, 36-летний житель Павловского района работал на стройке в НСТ «Механизатор» на Ростовском шоссе. Тело мужчины нашли в недостроенном гараже на территории садового товарищества.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.

Краснодар Следственный комитет смерть
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