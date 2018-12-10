В ДТП в Дагестане погиб один человек и пятеро пострадали, среди них трое детей

Дагестан

Распечатать

В Дагестане 10 декабря произошло ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали

ДТП произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, на трассе «Кавказ» столкнулись два автомобиля.

В результате аварии один человек погиб, еще пятерых доставили в больницу, среди них дети 13, 11 и 10 лет. Состояние пострадвших врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана Залины Муртазалиевой.

ГИБДД Дети ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре нашли тело женщины возле многоэтажки
Павильон хозтоваров сгорел на Ставрополье
Слухи о маньяке, концерт Басты на «Ростов-Арене», Настя Рыбка: что искали в «Яндексе» жители Ростовской области в 2018 году
Интерпол объявил в розыск 20-летнего подозреваемого в подготовке теракта в Сочи
Пациент умер после укола в больнице Минеральных Вод
В лимане на западе Крыма нашли тело местного жителя

Лента новостей

Статьи

«Жесткого тактического решения проблемы женского обрезания на Северном Кавказе нет»

Интервью с Саидой Сиражудиновой

Статьи Партнерский

Экскурсия в музей будущего на курорте «Роза Хутор»

Зачем ехать и что смотреть

Статьи

Концерты F.P.G и VLNY, спектакль «Флоранс»

И другие события Краснодара с 10 по 16 декабря

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале