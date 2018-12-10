В ДТП в Дагестане погиб один человек и пятеро пострадали, среди них трое детей
Дагестан Валерия Дульская
В Дагестане 10 декабря произошло ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали
ДТП произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, на трассе «Кавказ» столкнулись два автомобиля.
В результате аварии один человек погиб, еще пятерых доставили в больницу, среди них дети 13, 11 и 10 лет. Состояние пострадвших врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана Залины Муртазалиевой.
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