В первой половине недели на Кубани будет дождливо

В Краснодарском крае с 10 по 12 декабря синоптики прогнозируют дожди

По данным Краснодарского гидрометцентра, 10 декабря в регионе ожидается дождь, в отдельных пунктах туман. Днем будет 4-9 °С, в отдельных пунктах в южной половине до 12 °С.

В краевой столице в понедельник прогнозируют небольшой дождь. Дневные температуры — 7-9 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 13 м/с.

11 и 12 декабря на Кубани ожидаются дожди, в отдельных пунктах сильные осадки. Ночью прогнозируют 0-5 °С, днем 5-10 °С, местами на юге до 12 °С, в среду температура опустится до 3-8 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах до 20 м/с.

На Черноморском побережье днем 11 декабря и весь день 12-го ожидаются сильные дожди. Температура ночью опустится до 5-10 °С, днем термометры покажут 9-14 °С. Ветер до 14 м/с, местами 15-20 м/с. На участке Анапа — Геленджик прогнозируют порывы 18-23 м/с.

В Краснодаре во вторник прогнозируют сильный дождь, в среду ожидается облачная погода. Ночные температуры — 4 °C, днем воздух прогреется до 6-9 °C. К середине недели ветер стихнет с 6 м/с до 4 м/с.