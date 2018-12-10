В Кисловодске объявили в розыск 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве

В Кисловодске следствие разыскивает 15-летнего Дерметхана Дадавова, которого подозревают в убийстве знакомого

По данным следствия, 4 декабря 15-летний Дерметхан Дадавов позвал своего 19-летнего знакомого к одному из домов в Кисловодске, чтобы выяснить, куда пропали деньги, которые он перечислил на карту старшего товарища. Во время конфликта подросток ударил ножом в шею парня и скрылся. Пострадавший скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В отношении Дадавова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его объявили в розыск.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дерметхана Дадавова, просят сообщить в следственный отдел по Кисловодску СУ СКР по СК по телефонам 8 (87937) 6-85-73 или 102, а также по адресу: Кисловодск, улица Островского, 27.