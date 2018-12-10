В Геленджике горничная воровала у постояльцев банковские карты и снимала с них деньги

В Геленджике женщину будут судить за кражу банковских карт из номеров постояльцев гостиницы

В полицию Геленджика обратились две приезжие женщины. Они рассказали, что из их номеров пропали банковские карты, а позже с них списали деньги. Ущерб превысил 15 тыс. рублей.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили банкомат, в котором обналичили деньги. Позже они изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на предполагаемую злоумышленницу.

Сотрудники МВД задержали 22-летнюю приезжую из Саратовской области, которая работала горничной. Выяснилось, что после кражи девушка уволилась из гостиницы.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.