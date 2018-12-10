В Северной Осетии двое мужчин упали в канал ГЭС и погибли. МЧС осушило водоем, чтобы найти тело одного из них

Северная Осетия

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Во Владикавказе 9 декабря двое мужчин погибли после падения в канал Дзауджикауской гидроэлектростанции

9 декабря в 15:14 в спасательную службу обратился очевидец и сообщил, что в канал Дзау ГЭС упали два человека. На место происшествия направили 13 спасателей и 3 единицы спецтехники. 

Вечером того же дня спасатели обнаружили тело одного из мужчин. Для поиска второго спустили воду в канале.

«Спустили воду — второе тело обнаружено. Ведутся работы по его подъеу. Двое мужчин. Личности устанавливаются», — пишет RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике.

Владикавказ смерть
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