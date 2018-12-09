«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 9 декабря сыграл с «Астаной» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 71:90 (22:19, 20:17, 14:22, 15:32).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Виталий Фридзон, набравший 13 очков. Еще 12 очков заработал Джамел Маклин.

У «Астаны» лидером стал Энтони Клэммонс, который принес своей команде 30 очков.

Следующий матч в рамках лиги ВТБ красно-зеленые проведут дома 16 декабря против «Цмоки-Минска».