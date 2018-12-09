Организация ACA проведет турнир по ММА в Краснодаре

Краснодарский край

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Организация Absolut Championship Akhmat (ACA) проведет в Краснодаре бои смешанных единоборств (MMA)

В столице Кубани турнир пройдет 30 марта. Также он будет 26 января в Грозном, 16 февраля в Варшаве, 16 марта в Санкт-Петербурге и 27 апреля в Москве.

В начале декабря произошло слияние Absolute Championship Berkut (ACB) и Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA). Объединенная организация получила название ACA. Ее основатель Майрбек Хасиев рассказал ТАСС, что лига утвердила первые пять дат проведения турниров. Всего их запланировано 12.

«Мы ориентированы, чтобы в 2019 году наши события вышли на более качественный уровень и стали еще более интересны зрителям. Так, на первых пяти турнирах во всех весовых категориях планируем сделать "стыковые бои" чемпион против чемпиона, на которых определятся обладатели пояса лиги. Думаю, что такие супербои для болельщиков будут особенно интересны», — сказал Хасиев.

Единоборства Краснодар
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