В Новороссийске благоустроили три общественные территории

В Новороссийске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили три общественные территории

В селе Мысхако отремонтировали центральную площадь возле Дома культуры. Там починили дороги, заменили бордюры, установили велосипедные дорожки и скамейки, а также высадили деревья и кустарники на протяжении всей пешеходной зоны. Кроме того, на участке площадью 13,8 тыс. кв. метров обустроили детские площадки и отремонтировали дождевые и дренажные системы, сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

На эти работы потратили около 13 млн рублей из консолидированного бюджета.

Также в Новороссийске благоустроили две общественные территории площадью 60,7 тыс. кв. метров: на улице Героев Десантников (от проспекта Дзержинского до улицы Малоземельской) и на улице Пионерской (от улицы Южной до улицы Хворостянского).

Там уложили тротуарную плитку, заменили бордюры, устроили велосипедные дорожки, установили скамейки и малые архитектурные формы, обустроили две детские площадки, озеленили. На эти работы выделили более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.