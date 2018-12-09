В Симферополе почти 200 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В Симферополе 9 декабря произошла крупная авария на водоводе, почти 200 тыс. человек остались без воды

Водоснабжение ограничили: в «Старом городе»;

на улице Севастопольской (от переулка Гренажного до ЦУМа);

на улице Киевской (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева);

на улицах Тарабукина, Красных Партизан, Батурина, Субхи, Ефремова, Красноармейской, Нестерова, Полигонной, Неапольской, Братской, Лермонтова, Тургенева, Фурманова, 51-й Армии и прилегающих;.

в переулке Днепропетровском;

на проспекте Кирова (от центрального рынка до площади Советской) и на проспекте Победы. «По окончании ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». По информации ТАСС, без воды остались две трети жителей Симферополя (Около 200 тыс. человек).