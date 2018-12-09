На Ставрополье женщина похитила мобильные аксессуары и выставила их на продажу в интернете

В Ипатовском округе Ставропольского края женщину заподозрили в хищении аксессуаров из магазина

В полицию обратилась управляющая салона сотовой связи. Она рассказала, что во время ревизии в магазине выявили недостачу аксессуаров к телефонам. Позже женщина нашла в интернете объявление о продаже товара в таком же количестве и комплекте.

Полицейские выяснили, что 33-летняя продавец ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу мобильного телефона из магазина. Женщину доставили в отдел МВД, где она призналась в содеянном.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).