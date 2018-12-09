В Ростове-на-Дону несовершеннолетний убил на кладбище бездомного

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону будут судить несовершеннолетнего парня, который убил на кладбище бездомного мужчину

По версии следствия, днем 20 августа несовершеннолетний выпивал вместе с 30-летним бездомным на Братском кладбище. Они поссорились, после чего парень несколько раз ударил ножом по шее и телу мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Молодого человека заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Ростов-на-Дону Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске благоустроили три общественные территории
Под Краснодаром начали строить тренировочный центр «Локомотив-Кубань»
В Симферополе почти 200 тыс. человек остались без воды из-за аварии
На Ставрополье женщина похитила мобильные аксессуары и выставила их на продажу в интернете
В Ростове-на-Дону несовершеннолетний убил на кладбище бездомного
В Сочи пьяный учитель несколько раз ударил школьника на занятиях

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале