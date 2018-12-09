В Ростове-на-Дону несовершеннолетний убил на кладбище бездомного

В Ростове-на-Дону будут судить несовершеннолетнего парня, который убил на кладбище бездомного мужчину

По версии следствия, днем 20 августа несовершеннолетний выпивал вместе с 30-летним бездомным на Братском кладбище. Они поссорились, после чего парень несколько раз ударил ножом по шее и телу мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Молодого человека заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.