Умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Москве 8 декабря на 92-м году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева

Женщина умерла в московской больнице № 15 в 19:30. По словам главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, она до последнего работала и давала поручения помощнице.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — написал Федотов.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории, была участницей правозащитного движения в СССР и постсоветской России. С 2002 по 2012 годы состояла в Комиссии по правам человека при президенте РФ.

3 декабря Алексеева стала членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.