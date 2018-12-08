Двое детей погибли при столкновении фуры и легковушки на Кубани

Краснодарский край

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В Староминском районе 8 декабря произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП в дежурную часть полиции по Староминскому району поступило в 16:30. Авария произошла на 168-м км дороги Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с грузовиком КамАЗом. От удара легковушка съехала в кювет.

В результате погиб водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Дети ДТП Полиция смерть Староминский район
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