Двое детей погибли при столкновении фуры и легковушки на Кубани

В Староминском районе 8 декабря произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП в дежурную часть полиции по Староминскому району поступило в 16:30. Авария произошла на 168-м км дороги Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с грузовиком КамАЗом. От удара легковушка съехала в кювет.

В результате погиб водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.