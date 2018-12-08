Двое детей погибли при столкновении фуры и легковушки на Кубани
Краснодарский край Ксения Мареич
В Староминском районе 8 декабря произошло смертельное ДТП
Сообщение о ДТП в дежурную часть полиции по Староминскому району поступило в 16:30. Авария произошла на 168-м км дороги Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с грузовиком КамАЗом. От удара легковушка съехала в кювет.
В результате погиб водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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