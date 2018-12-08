Жительница Карачаево-Черкесии незаконно прописала у себя двух граждан Эквадора

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике местная жительница незаконно поставила на миграционный учет в своем доме иностранных граждан

По данным полиции, 47-летняя жительница Ногайского района поставила на миграционный учет граждан Эквадора 25 и 32 лет. Установлено, что женщина не собиралась предоставлять жилье иностранцам.

Сейчас решается вопрос о санкциях, которые следует применить к местной жительнице. По предварительным данным, в ее действиях усматривают нарушение № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Правоохранители рассматривают инцидент как нарушение в порядке ст. 144, ст 145 УПК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесии. 

Эквадор — страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, ее территорию пересекает экватор. 

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