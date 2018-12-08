На Кубани хотят открыть филиал военного парка «Патриот»

Власти Краснодарского края планируют построить в Динском районе филиал московского военно-технического городка «Патриот»

Создание парка обсудили 7 декабря на совещании под председательством главы региона Вениамина Кондратьева. По мнению губернатора, филиал «Патриота» станет центром притяжения для молодежи Кубани.

Планируется, что парк появится в станице Старомышастовской Динского района и будет расположен на 145 га. По словам первого заместителя губернатора Кубани Алексея Алексеенко, всего будет оборудовано 15 зон: комплекс для воздушно-десантной и первоначальной водолазной подготовки, площадки для занятий мотокроссом и мотофристайлом, скалодром, тир, автогородок, полоса препятствий.

Сейчас власти решают земельные вопросы по включению участка в границы населенного пункта. До 1 мая 2019 года планируется внести изменения в генплан территории.

По поручению Вениамина Кондратьева, главы профильных ведомств в течение месяца должны создать план по подготовке участков к техническому оснащению военного городка. Прежде всего, это разработка логистики зоны отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. В 2016 году за разработку такого военного городка взялись в Севастополе.