В центре Краснодара машина врезалась в трамвай

В Краснодаре на пересечении улиц Седина и Горького вечером 7 декабря внедорожник врезался в трамвай

Авария случилась примерно в 22:00. Водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался на перекрестке в трамвай № 6. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает корреспондент портала Юга.ру.