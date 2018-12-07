В центре Краснодара машина врезалась в трамвай
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на пересечении улиц Седина и Горького вечером 7 декабря внедорожник врезался в трамвай
Авария случилась примерно в 22:00. Водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался на перекрестке в трамвай № 6. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает корреспондент портала Юга.ру.
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