В центре Краснодара машина врезалась в трамвай

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на пересечении улиц Седина и Горького вечером 7 декабря внедорожник врезался в трамвай

Авария случилась примерно в 22:00. Водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался на перекрестке в трамвай № 6. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает корреспондент портала Юга.ру.

ДТП Краснодар Трамвай
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В центре Краснодара машина врезалась в трамвай
В Краснодаре приезжий ударил пьяного мужчину, он ударился головой о рельсы и умер
В Ростове поезд насмерть сбил первокурсника из Ингушетии в наушниках
Дед Мороз приедет в Краснодар
Европейские ученые выпустили статью об уничтожении самшитовых лесов на Кавказе
В Сочи внедорожник сбил ребенка

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале