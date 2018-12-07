В Краснодаре приезжий ударил пьяного мужчину, он ударился головой о рельсы и умер

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении приезжего из Киргизии, от удара которого скончался мужчина

По версии следствия, 10 сентября около 15:00 на остановке на улице Садовой 20-летний уроженец Киргизии поссорился с незнакомым ему пьяным 26-летним местным жителем. Во время разговора парень ударил по лицу молодого человека. Он упал и ударился затылком о рельсы. Позже пострадавший умер в больнице.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Драки Краснодар Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В центре Краснодара машина врезалась в трамвай
В Краснодаре приезжий ударил пьяного мужчину, он ударился головой о рельсы и умер
В Ростове поезд насмерть сбил первокурсника из Ингушетии в наушниках
Дед Мороз приедет в Краснодар
Европейские ученые выпустили статью об уничтожении самшитовых лесов на Кавказе
В Сочи внедорожник сбил ребенка

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале