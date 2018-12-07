В Краснодаре приезжий ударил пьяного мужчину, он ударился головой о рельсы и умер

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении приезжего из Киргизии, от удара которого скончался мужчина

По версии следствия, 10 сентября около 15:00 на остановке на улице Садовой 20-летний уроженец Киргизии поссорился с незнакомым ему пьяным 26-летним местным жителем. Во время разговора парень ударил по лицу молодого человека. Он упал и ударился затылком о рельсы. Позже пострадавший умер в больнице.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.