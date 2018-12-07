В Сочи внедорожник сбил ребенка
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи утром 7 декабря внедорожник сбил ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой
Авария произошла в 10:13 в районе дома 33/1 на улице Чайковского. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля УАЗ при повороте налево наехал на мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью.
В результате ДТП ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу с переломом ноги. Женщина в аварии не пострадала, сообщили в отделении по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.
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