На Кубани эвакуировали отделение «Почты России» из-за поющей игрушки в посылке

В Горячем Ключе 7 декабря эвакуировали почтовое отделение из-за специфических звуков, доносящихся из посылки

В 12:42 из здания «Почты России» на улице Ленина, 6 вывели весь персонал и посетителей — всего около 20 человек. После проверки выяснилось, что внутри посылки была механическая игрушка с почти севшей батарейкой, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Посылку вскрыли в присутствии сотрудников полиции, кинологов и хозяйки. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю также подтвердили информацию и сообщили, что опасных для жизни и здоровья предметов в посылке не нашли.

Клиентов продолжили обслуживать в штатном режиме с 14:30, уточнили в УФПС Краснодарского края.