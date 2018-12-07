Под Новороссийском чиновник погиб, упав с крыши во время проверки ремонта детского центра
Краснодарский край Валерия Дульская
В поселке Верхнебаканском 6 декабря чиновник проверял ход ремонта детского центра, сорвался с крыши и погиб
По предварительным данным, директор единого центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры Новороссийска Андрей Малахов приехал на территорию детского центра, чтобы лично проверить ход ремонта. Мужчина залез на крышу и упал. Он скончался на месте.
Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.
Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить
Культурные карточки для России в 2018 году
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.