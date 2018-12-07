Под Новороссийском чиновник погиб, упав с крыши во время проверки ремонта детского центра

Краснодарский край

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В поселке Верхнебаканском 6 декабря чиновник проверял ход ремонта детского центра, сорвался с крыши и погиб

По предварительным данным, директор единого центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры Новороссийска Андрей Малахов приехал на территорию детского центра, чтобы лично проверить ход ремонта. Мужчина залез на крышу и упал. Он скончался на месте.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

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