Под Новороссийском чиновник погиб, упав с крыши во время проверки ремонта детского центра

В поселке Верхнебаканском 6 декабря чиновник проверял ход ремонта детского центра, сорвался с крыши и погиб

По предварительным данным, директор единого центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры Новороссийска Андрей Малахов приехал на территорию детского центра, чтобы лично проверить ход ремонта. Мужчина залез на крышу и упал. Он скончался на месте.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.