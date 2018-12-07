Суд запретил ростовчанке забеременеть от умершего мужа

Жительница Ростова-на-Дону потребовала от клиники в Санкт-Петербурге провести повторную процедуру ЭКО, чтобы забеременеть от умершего мужа

Первая процедура оказалась неудачной — пациентка не смогла забеременеть. Вскоре мужчина, который был старше своей супруги на 30 лет, умер.

В октябре 2017 года женщина вместе со своим мужем обратилась в одну из клиник Санкт-Петербурга, чтобы провести ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение. Перед первой процедурой они подписали договор, согласно которому в случае смерти одного из супругов хранящийся биоматериал уничтожается.

Вдова потребовала провести процедуру повторно и использовать для этого замороженные эмбрионы, которые хранились в клинике. Однако в медучреждении отказали женщине, сославшись на условия договора. После этого она обратилась в Советский районный суд Ростова с требованием признать эмбрионы частью наследства, оставленного ей мужем.

Ростовчанка также заявила, что условия договора не были исполнены надлежащим образом. Несмотря на то, что забеременеть после первой процедуры ей не удалось, Фонд ОМС Санкт-Петербурга оплатил ее, не найдя нарушений в условиях предоставления услуги. Женщина указала на то, что в соглашении не было положения о том, что лечение досрочно заканчивают в связи со смертью одного из супругов.

Суд отказался признать эмбрионы частью наследства умершего. В результате 7 ноября эмбрионы утилизировали, сообщили «Известия».

Адвокаты клиники пояснили, что признать эмбрионы частью наследства нельзя из-за федеральных законов «О временном запрете на клонирование человека» и «О трансплантации органов и тканей человека», согласно которым органы и ткани человека исключены из гражданского оборота, и третье лицо не может получить на них права.