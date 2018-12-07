В Краснодаре автомобиль после столкновения с автобусом выехал на газон

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 7 декабря произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

Авария случилась около 8:30 на улице 70 лет Октября. По предварительным данным, 27-летний водитель Hyundai при выезде со двора не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ. Тот ехал на маршрут без пассажиров. Машины столкнулись, после этого иномарка въехала с дороги на газон.

Пострадал водитель Hyundai, его госпитализировали. В иномарке также была жена водителя, она не пострадала. Полиция проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ДТП Краснодар
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