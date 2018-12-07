В новогодние праздники в центре Ростова перекроют движение

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону с 31 декабря по 1 января закроют проезд по улице Большой Садовой

Ограничения связаны с тем, что на Большой Садовой будут проходить народные гулянья, посвященные празднованию Нового года, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, 6 и 7 января с 14:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку от Буденновского проспекта до Смешако перед парком Горького.

Автомобили Новый год Общественный транспорт Ростов-на-Дону

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