В новогодние праздники в центре Ростова перекроют движение

В Ростове-на-Дону с 31 декабря по 1 января закроют проезд по улице Большой Садовой

Ограничения связаны с тем, что на Большой Садовой будут проходить народные гулянья, посвященные празднованию Нового года, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, 6 и 7 января с 14:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку от Буденновского проспекта до Смешако перед парком Горького.