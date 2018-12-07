В новогодние праздники в центре Ростова перекроют движение
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростове-на-Дону с 31 декабря по 1 января закроют проезд по улице Большой Садовой
Ограничения связаны с тем, что на Большой Садовой будут проходить народные гулянья, посвященные празднованию Нового года, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Кроме того, 6 и 7 января с 14:00 до 22:00 нельзя будет проехать по участку от Буденновского проспекта до Смешако перед парком Горького.
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