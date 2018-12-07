Под Краснодаром грузовик с зерном столкнулся с тремя машинами и опрокинулся

В Краснодаре утром 7 декабря произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что авария случилась на трассе М4 «Дон» между поселками Лорис и Индустриальный около 7:00. По предварительным данным, 45-летний житель Ставропольского края за рулем КамАЗа с прицепом, наполненным зерном, ехал в сторону Лориса. Он по касательной столкнулся с еще одним КамАЗом, ехавшим навстречу. После столкновения первый грузовик потерял управление и столкнулся с еще двумя автомобилями — Mitsubishi и Chevrolet. Легковые машины получили значительные механические повреждения.

По данным полиции, в аварии никто не пострадал. КамАЗ с прицепом перевернулся, зерно высыпалось на трассу. Полиция проводит проверку, движение на этом участке трассы затруднено.