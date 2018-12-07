В аэропорту Краснодара задержали капитана судна, подозреваемого в гибели людей

Краснодарский край

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В аэропорту Краснодара задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Он является уроженцем Ялты и имеет российское гражданство. Мужчину задержали, когда он прибыл из Вены. Его доставили в отделение полиции.

Правоохранители установили, что против него возбуждено дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщил 6 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России на транспорте по ЮФО.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что задержанный был капитаном судна. В розыск его объявила полиция Санкт-Петербурга. Мужчину должны доставить туда для дальнейшего разбирательства.

Аэропорты Полиция
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