В Невинномысске будут судить двоих мужчин, которые заживо сварили в ванне знакомого

Ставропольский край

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В Невинномысске будут судить двоих мужчин, которые убили своего знакомого, положив его в ванну с горячей водой

По данным следствия, 11 января пьяные 32-летний и 37-летний местные жители поссорились со своим знакомым из-за того, что он не дал им деньги на выпивку. Во время конфликта злоумышленники положили приятеля в ванну, наполненную горячей водой. Мужчина получил термические ожоги и травматический шок, от которых умер через некоторое время.

Местных жителей обвиняют по п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью). Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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В Невинномысске будут судить двоих мужчин, которые заживо сварили в ванне знакомого
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