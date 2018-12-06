Краснодарская фирма заключила контракт с Италией на 1,4 млрд рублей, однако товар так и не получила

Краснодарский край

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Краснодарские таможенники выявили невозврат из-за границы более 1,4 млрд рублей

Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заключил импортные контракты с фирмой, зарегистрированной в Италии на сумму более 22,3 млн евро. До окончания срока действия договора товары в Россию не завезли, а переведенные деньги на расчетные счета банка не вернули.

Таким образом, российский участник ВЭД не обеспечил возврат из-за границы уплаченных денег в иностранной валюте. Сумма ущерба превысила 1,4 млрд рублей в эквиваленте.

В отношении руководства фирмы возбудили два уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 ст 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере). Предпринимателям грозит до пяти лет лишения свободы.

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