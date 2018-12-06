Власти Ростова хотят расширить проспект Нагибина и построить развязку на площади Гагарина

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону планируют расширить проспект Нагибина и начать строить многоуровневую развязку на площади Гагарина

Проспект Нагибина собираются расширить от площади Гагарина до улицы Ларина. Об этом 5 декабря сообщил директор городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов. Власти Ростова считают, что такие меры улучшат проходимость транспорта на этих участках.

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Лиманов рассказал, что интенсивность движения транспорта на площади Гагарина превышает ее пропускную способность, из-за чего там возникают пробки, а в часы пик водители регулярно нарушают правила дорожного движения.

В следующем году на ремонт автомобильных дорог в Ростове планируют выделить более 599 млн рублей из бюджетов разных уровней, сообщили в пресс-службе мэрии.

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