Власти Ростова хотят расширить проспект Нагибина и построить развязку на площади Гагарина

В Ростове-на-Дону планируют расширить проспект Нагибина и начать строить многоуровневую развязку на площади Гагарина

Проспект Нагибина собираются расширить от площади Гагарина до улицы Ларина. Об этом 5 декабря сообщил директор городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов. Власти Ростова считают, что такие меры улучшат проходимость транспорта на этих участках.

Лиманов рассказал, что интенсивность движения транспорта на площади Гагарина превышает ее пропускную способность, из-за чего там возникают пробки, а в часы пик водители регулярно нарушают правила дорожного движения.

В следующем году на ремонт автомобильных дорог в Ростове планируют выделить более 599 млн рублей из бюджетов разных уровней, сообщили в пресс-службе мэрии.