На Ставрополье водитель сбил пешехода и скрылся
Ставропольский край Ксения Мареич
В Предгорном районе Ставропольского края 5 декабря автомобиль сбил пешехода и сбежал с места происшествия
ДТП произошло в 23:50 на 0-м км трассы Горячеводск — Юца — Горно-Джуцкий. По предварительным данным, на выезде из поселка Горячеключевского водитель неустановленной машины не справился с управлением и сбил пешехода.
В результате пострадал 58-летний житель села Греческого. Мужчина вызвал скорую помощь, с открытым переломом ноги его доставили в больницу.
Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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