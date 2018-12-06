На Ставрополье водитель сбил пешехода и скрылся

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края 5 декабря автомобиль сбил пешехода и сбежал с места происшествия

ДТП произошло в 23:50 на 0-м км трассы Горячеводск — Юца — Горно-Джуцкий. По предварительным данным, на выезде из поселка Горячеключевского водитель неустановленной машины не справился с управлением и сбил пешехода.

В результате пострадал 58-летний житель села Греческого. Мужчина вызвал скорую помощь, с открытым переломом ноги его доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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