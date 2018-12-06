В Краснодаре во время пожара из дома эвакуировали 15 жильцов

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 декабря произошел пожар в доме на улице Белозерной

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:35. Пожарные прибыли на место происшествия через десять минут. Огонь потушили в 23:02, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из дома эвакуировали 15 человек. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Уточняется, что во время пожара было сильное задымление. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В тушении были задействованы десять человек и три машины.

Краснодар МЧС Пожары
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В Краснодаре во время пожара из дома эвакуировали 15 жильцов

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