На Кубани женщина украла из дома туфли, поставив на их место старые калоши

В Абинском районе женщина украла кожаные туфли, оставив вместо них свои калоши

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что вернувшись домой не нашла в коридоре свои кожаные туфли. Вместо них стояли чужие калоши. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и установили, что кто-то сорвал навесной замок на входной двери.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу. Женщина рассказала, что не нашла в доме никаких ценных вещей, поэтому переобулась в туфли и скрылась. Обувь она хотела продать, однако не успела. Похищенное изъяли и вернули законной владелице.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.