В Ростове за взятку от подчиненного будут судить судебного пристава

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону судебного пристава будут судить за взятку и мошенничество

По версии следствия, 56-летний бывший начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП по Ростовской области в июле получил от своего подчиненного 35 тыс. рублей за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

Позже он взял 20 тыс. рублей у другого подчиненного, в отношении которого проводилась проверка в полиции. Он убедил мужчину, что сможет повлиять на ход следствия своими связями. При этом такими возможностями бывший пристав не обладал.

Мужчину обвинили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере), ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в значительном  размере с использованием служебного положения). Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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