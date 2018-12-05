В Юбилейном микрорайоне планируют создать новую зеленую зону

В Юбилейном микрорайоне на территории 2 тыс. кв. метров планируют создать зеленую зону

Изначально участки по адресу Проспект Чекистов, 31/7 и 31/8 должны были отдать под торговые объекты. Однако жители выступали за сохранение прогулочной зоны. Общественный совет ЮМР обратился в администрацию Западного округа с просьбой изменить целевое назначение участка. Представители общественности объяснили свою просьбу тем, что торговля в микрорайоне уже хорошо развита. По их мнению, в таком густонаселенном районе гораздо важнее обустраивать зеленые зоны и зоны отдыха.

Глава Западного округа Александр Кучмин поддержал инициативу жителей и направил ее в департамент архитектуры и градостроительства. После этого начался процесс официальной смены статуса этого участка и его окончательный перевод в зону рекреации.

Кучмин отметил, что одной из важных задач остается благоустройство новой зеленой зоны. Этому в округе посвятят весенние субботники, на которые пригласят всех жителей Юбилейного микрорайона. В новых скверах приведут в порядок существующие зеленые насаждения и высадят новые деревья, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.