В Сочи введут безналичную оплату проезда в общественном транспорте

В Сочи безналичную оплату проезда в автобусах начнут внедрять с февраля 2019 года

Заплатить за проезд в общественном транспорте на курорте можно будет при помощи транспортной карты с февраля 2019 года. Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

«Введение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте начнется в феврале. Это поэтапный процесс. Планируется, что все без исключения маршруты общественного транспорта будут охвачены транспортной картой в течение года», — сказал Бауэр.

По его словам, еще некоторое время потребуется для распространения транспортных карт среди жителей и гостей Сочи.

«По опыту других городов известно, что полный переход на безналичную систему оплаты проезда занимает 3-4 года», — уточнил заместитель директора департамента.

Транспортная карта будет внедряться в рамках оптимизации маршрутной сети Сочи. Всего на маршрутах курорта работают 1 тыс. автобусов.