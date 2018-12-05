В Анапе на территории детского санатория взорвали мину
Краснодарский край Валерия Дульская
В Анапе на территории детского санатория 5 декабря обезвредили мину времен Великой Отечественной войны
Мину нашли дайверы в море в районе детского санатория «Бимлюк» и сообщили об этом в правоохранительные органы. Специалисты Черноморской военно-морской базы из Новороссийска выехали на место и ликвидировали взрывчатое устройство.
Казакам и полицейским пришлось оцепить территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели». На месте также находились сотрудники правоохранительных органов и МЧС, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Очевидцы сняли момент взрыва и выложили видео в социальные сети.
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