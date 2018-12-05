Несовершеннолетняя и двое взрослых отравились угарным газом на Ставрополье

В станице Ессентукской Ставропольского края начали проверку после гибели троих местных жителей, которые отравились угарным газом

В одном из частных домов 3 декабря произошло задымление. По предварительной версии, это случилось из-за грубых нарушений пользования газовыми приборами.

В результате 43-летняя женщина, 17-летняя девушка и 47-летний мужчина отравились угарным газом. Они погибли от удушья.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи опрашивают очевидцев происшествия. Признаков, указывающих на совершение преступления, не установлено, сообщили 5 декабря в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.