Несовершеннолетняя и двое взрослых отравились угарным газом на Ставрополье
В станице Ессентукской Ставропольского края начали проверку после гибели троих местных жителей, которые отравились угарным газом
В одном из частных домов 3 декабря произошло задымление. По предварительной версии, это случилось из-за грубых нарушений пользования газовыми приборами.
В результате 43-летняя женщина, 17-летняя девушка и 47-летний мужчина отравились угарным газом. Они погибли от удушья.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи опрашивают очевидцев происшествия. Признаков, указывающих на совершение преступления, не установлено, сообщили 5 декабря в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.