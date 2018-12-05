В Усть-Лабинске построили детский сад на 250 мест

В Усть-Лабинске ввели в эксплуатацию новый детский сад

Учреждение находится в одном из удаленных районов города, рассказали в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

Детский сад рассчитан на 250 мест. В нем создали 13 групп, в том числе 4 ясельные. В дошкольном учреждении оборудовали музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Всего на строительство и оснащение здания выделили более 180 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.