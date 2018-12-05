Житель Ставрополя во время застолья убил трех человек и вместе со знакомым закопал тела в лесу

В Ставрополе возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, который убил трех человек

Следователи установили, что 13 мая мужчина находился в гостях у своего 30-летнего приятеля и встретил во дворе его соседку. Она пригласила нового знакомого к себе в гости и предложила выпить. К ним присоединились еще двое знакомых.

Во время застолья гости начали оскорблять друг друга, конфликт перерос в драку. Мужчина, который в дальнейшем оказался под следствием, ударил другого гостя, отчего тот потерял сознание. В этот момент еще один гость вступился за избитого знакомого. В ответ мужчина несколько раз ударил его ножом по телу и в шею.

Женщина начала кричать и звать на помощь, но злоумышленник подбежал к ней и несколько раз ударил ножом. Когда первый пострадавший пришел в сознание, мужчина взял металлическую трубу и несколько раз ударил его по голове. От полученных травм он скончался.

В комнату пришел знакомый преступника, и они вдвоем завернули тела убитых в полиэтиленовую пленку и похоронили в лесу недалеко от города.

Через некоторое время родственники женщины заявили о том, что она пропала без вести. Во время проверки правоохранители раскрыли тройное убийство.

В отношении подозреваемого возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), против его знакомого — по ст. 316 УК РФ (Укрывательство преступлений).

Следователи допрашивают возможных свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, сообщили 5 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.