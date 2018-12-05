Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Усть-Лабинском районе

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе утром 5 декабря водитель выехал на встречку, в результате погиб один человек

Авария произошла в 7:45 на 63-м км трассы Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выехал на встречку и столкнулся с машиной Peugeot.

Пассажир отечественного автомобиля скончался на месте, обоих водителей с травмами доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

ДТП Полиция Усть-Лабинский район
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