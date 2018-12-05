На Дону 81-летняя пенсионерка отравилась дымом во время пожара
Ростовская область Оксана Васильченко
В Гуково Ростовской области вечером 4 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме
ЧП случилось в 18:13 на улице Карла Маркса. В многоэтажке загорелась квартира. Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Пламя потушили в 18:22.
В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
В результате пожара пострадала 81-летняя женщина. Ее доставили в больницу с отравлением дымом, сообщает DonDay.
Стало известно, чьи имена дадут аэропортам Краснодара, Анапы, Сочи и других городов России
Объявили результаты голосования
Статьи ПартнерскийКак перевести деньги из одного банка в другой и даже получить кэшбэк
Рассказываем о банковском трейд-ин
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.