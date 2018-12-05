На Дону 81-летняя пенсионерка отравилась дымом во время пожара

В Гуково Ростовской области вечером 4 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме

ЧП случилось в 18:13 на улице Карла Маркса. В многоэтажке загорелась квартира. Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Пламя потушили в 18:22.

В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате пожара пострадала 81-летняя женщина. Ее доставили в больницу с отравлением дымом, сообщает DonDay.