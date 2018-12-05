В Адыгее предприниматель нелегально добывал песок из русла Кубани
В Тахтамукайском районе Адыгеи прокуратура выявила незаконную деятельность по добыче нерудных материалов и требует закрыть карьер возле реки Кубани
Установлено, что одна из организаций добывала песок фактически в русле Кубани. При этом у предпринимателя не было разрешения на право пользования водным объектом.
Прокуратура направила в Тахтамукайский районный суд иск об установлении запрета эксплуатировать карьер без решения о предоставлении водного объекта в пользование, сообщили 4 декабря в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
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