В Адыгее предприниматель нелегально добывал песок из русла Кубани

В Тахтамукайском районе Адыгеи прокуратура выявила незаконную деятельность по добыче нерудных материалов и требует закрыть карьер возле реки Кубани

Установлено, что одна из организаций добывала песок фактически в русле Кубани. При этом у предпринимателя не было разрешения на право пользования водным объектом.

Прокуратура направила в Тахтамукайский районный суд иск об установлении запрета эксплуатировать карьер без решения о предоставлении водного объекта в пользование, сообщили 4 декабря в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.