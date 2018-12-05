На Дону в общежитии техникума умер 17-летний студент

В Константиновске Ростовской области начали проверку после смерти 17-летнего парня

Тело молодого человека нашли 3 декабря в общежитии Константиновского сельскохозяственного техникума.

«Тело студента обнаружили его соседи по комнате. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.