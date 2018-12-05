На Дону в общежитии техникума умер 17-летний студент
В Константиновске Ростовской области начали проверку после смерти 17-летнего парня
Тело молодого человека нашли 3 декабря в общежитии Константиновского сельскохозяственного техникума.
«Тело студента обнаружили его соседи по комнате. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Как сообщали Юга.ру, в Шахтах в ноябре возбудили дело после смерти студента на парах.
Стало известно, чьи имена дадут аэропортам Краснодара, Анапы, Сочи и других городов России
Объявили результаты голосования
Статьи ПартнерскийКак перевести деньги из одного банка в другой и даже получить кэшбэк
Рассказываем о банковском трейд-ин
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.