На Дону в общежитии техникума умер 17-летний студент

Ростовская область

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В Константиновске Ростовской области начали проверку после смерти 17-летнего парня

Тело молодого человека нашли 3 декабря в общежитии Константиновского сельскохозяственного техникума.

«Тело студента обнаружили его соседи по комнате. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах в ноябре возбудили дело после смерти студента на парах.

Следственный комитет Студенты
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На Дону в общежитии техникума умер 17-летний студент

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