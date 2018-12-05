В России объявили лауреатов литературной премии «Большая книга»

В Москве 4 декабря объявили имена лауреатов национальной литературной премии «Большая книга»

В самом начале церемонии приз за вклад в литературу вручили писательнице Людмиле Петрушевской.

Первое место заняла Мария Степанова и ее произведение «Памяти памяти», второе — Александр Архангельский и его «Бюро проверки». Третье место и приз читателей получил Дмитрий Быков за роман «Июнь».

После победы Степанова попросила гостей во время праздника помнить о деле «Седьмой студии».