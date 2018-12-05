В России объявили лауреатов литературной премии «Большая книга»
В Москве 4 декабря объявили имена лауреатов национальной литературной премии «Большая книга»
В самом начале церемонии приз за вклад в литературу вручили писательнице Людмиле Петрушевской.
Первое место заняла Мария Степанова и ее произведение «Памяти памяти», второе — Александр Архангельский и его «Бюро проверки». Третье место и приз читателей получил Дмитрий Быков за роман «Июнь».
После победы Степанова попросила гостей во время праздника помнить о деле «Седьмой студии».
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Национальную литературную премию «Большую книгу» учредил в 2005 году Центр поддержки отечественной словесности. Главный приз — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третий — 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.
Среди победителей прошлых лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие, пишет ТАСС.
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