В России объявили лауреатов литературной премии «Большая книга»

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В Москве 4 декабря объявили имена лауреатов национальной литературной премии «Большая книга»

В самом начале церемонии приз за вклад в литературу вручили писательнице Людмиле Петрушевской.

Первое место заняла Мария Степанова и ее произведение «Памяти памяти», второе — Александр Архангельский и его «Бюро проверки». Третье место и приз читателей получил Дмитрий Быков за роман «Июнь».

После победы Степанова попросила гостей во время праздника помнить о деле «Седьмой студии».

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Национальную литературную премию «Большую книгу» учредил в 2005 году Центр поддержки отечественной словесности. Главный приз — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третий — 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей прошлых лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие, пишет ТАСС.

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