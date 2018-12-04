Пропавшего в горах Сочи пенсионера нашли живым

Краснодарский край

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Спасатели помогли выбраться из леса пожилому жителю Сочи, который накануне пропал без вести

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 3 декабря пенсионер с аутизмом вышел из дома в туалет и пропал в лесу под Сочи.

На поиски мужчины отправились сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры. Днем 4 декабря его нашли живым возле реки Битхи и вывели из леса возле микроройона Культурное Уч-Дере. Состояние пенсионера удовлетворительное, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

По предварительному диагнозу, пострадавший получил сильное переохлаждение, его передали врачам скорой помощи, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

МЧС Сочи
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