Психически больной пенсионер вышел из дома в туалет и пропал в лесу под Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В районе сочинского поселка Уч-Дере сотрудники МЧС ведут поиски пропавшего без вести пожилого мужчины

Спасатели и кинологи Южного спасательного отряда МЧС России 3 декабря начали поиск 63-летнего мужчины, который пропал в горно-лесной местности поселка Уч-Дере.

Родственники пропавшего сообщили спасателям, что ночью пенсионер вышел из дома в туалет и не вернулся. Мужчина страдает психическими заболеваниями и плохо слышит, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне спасатели обследовали лес возле места проживания пенсионера и нашли его туфлю. 4 декабря поиски сочинца продолжились. На месте работают спасатели, кинологи и волонтеры.

МЧС Пропавшие без вести Розыск людей Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Психически больной пенсионер вышел из дома в туалет и пропал в лесу под Сочи
Перед новогодними праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя
Шестилетний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Кубани
В Краснодаре пустят 14 дополнительных пригородных электричек. Вот их расписание
После массового отравления под Новороссийском возбудили дело против директора «Водоканала»
«История, безусловно, прискорбная». Черчесов ответил, ждет ли Мамаева и Кокорина на футбольном поле

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале