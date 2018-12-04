Психически больной пенсионер вышел из дома в туалет и пропал в лесу под Сочи

В районе сочинского поселка Уч-Дере сотрудники МЧС ведут поиски пропавшего без вести пожилого мужчины

Спасатели и кинологи Южного спасательного отряда МЧС России 3 декабря начали поиск 63-летнего мужчины, который пропал в горно-лесной местности поселка Уч-Дере.

Родственники пропавшего сообщили спасателям, что ночью пенсионер вышел из дома в туалет и не вернулся. Мужчина страдает психическими заболеваниями и плохо слышит, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне спасатели обследовали лес возле места проживания пенсионера и нашли его туфлю. 4 декабря поиски сочинца продолжились. На месте работают спасатели, кинологи и волонтеры.